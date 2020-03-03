Монетний двір Великої Британії випустив найдорожчу та найбільшу монету в історії країни

Монетний двір Великої Британії випустив найдорожчу та найбільшу монету в історії країни. Вона важить сім кілограмів, а її вартість становить сім тисяч фунтів - це приблизно 222 тисячі гривень.

Монета присвячена виходу нового фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати".