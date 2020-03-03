Новому фільму про Джеймса Бонда присвятили монету [ Редактировать ]
Монетний двір Великої Британії випустив найдорожчу та найбільшу монету в історії країни. Вона важить сім кілограмів, а її вартість становить сім тисяч фунтів - це приблизно 222 тисячі гривень.
Монета присвячена виходу нового фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати".
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