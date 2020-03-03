В Мариуполе водителя вытаскивали из разбитого всмятку автомобиля (фото) [ Редактировать ]
В понедельник, 2 марта, в Мариуполе произошло жуткое ДТП, вследствие чего погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.
Авария произошла в 23:15 на улице Олимпийской в Мариуполе.
"В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли двое мужчин. Один из них был заблокирован в салоне покореженной машины. Бойцы ГСЧС деблокировали тело погибшего и передали его представителям Национальной полиции", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в Мариуполе полицейские устроили ДТП. Также в Киеве на Большой Окружной случилось смертельное ДТП.
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