Во вторник, 3 марта, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что в Украине создали сайт об актуальной информации о коронавирусе. Об этом сообщается в Telegram главы Кабмина.

Отмечается, что для Украины выявленный случай коронавируса не стал неожиданностью.

"Правительство создало специальную инфостраницу со всей актуальной информацией - covid19.com.ua. Государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Прошу сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников", - написал Гончарук.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса.

На сегодняшний день, 3 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли, всего заражены 90 934 человек, а 47 995 человек смогли вылечиться.

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