В Бельгии подтвердили пять новых случаев коронавируса [ Редактировать ]
Во вторник, 3 марта, в Бельгии подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Бельгии, передает Le Soir.
Таким образом, общее количество зараженных в стране увеличилось до 13 человек.
"Все новые случаи - это люди, которые вернулись из поездок в северной Италии. Пациенты имеют такие симптомы, как лихорадка, простуда и кашель", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что двое пациентов проживают во Фландрии, один пациент - из Брюсселя, а двое - с Валонии. Все они находятся в больницах в изоляции.
Ранее мы писали о том, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. А в Беларуси коронавирусом заразились еще трое человек.
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