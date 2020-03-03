Во вторник, 3 марта, в Бельгии подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Бельгии, передает Le Soir.

Таким образом, общее количество зараженных в стране увеличилось до 13 человек.

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"Все новые случаи - это люди, которые вернулись из поездок в северной Италии. Пациенты имеют такие симптомы, как лихорадка, простуда и кашель", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что двое пациентов проживают во Фландрии, один пациент - из Брюсселя, а двое - с Валонии. Все они находятся в больницах в изоляции.

Ранее мы писали о том, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. А в Беларуси коронавирусом заразились еще трое человек.

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