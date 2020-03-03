Телеканал для неконтролируемых территорий - издевательство над жителями Донбасса [ Редактировать ]
С 1 марта начал вещание канал "Дом", передачи которого нельзя посмотреть в Интернете или по спутниковому телевидению. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко обещает, что на этом канале будет самый премиальный контент в Украине. Это и сериалы, и ток-шоу, и развлекательные шоу, и футбольные матчи, спортивные трансляции.
В подобное верится с трудом, поскольку выступавший на той же презентации народный депутат от партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил: "Атомной бомбы, чтобы швырнуть ее на Москву, у нас пока нет, а это наиболее эффективный способ, чтобы решить эту проблему раз и навсегда".
Язык ненависти и вражды, который используется даже на старте такого начинания, как запуск телеканала, призванного возвращать умы жителей Донбасса, свидетельствует - власть не готова к поиску примирения и взаимопонимания с жителями неконтролируемых территорий.
Возникает справедливый вопрос: а в новостях и ток-шоу смогут принимать участие жители Луганска, включаться в прямые эфиры, дискутировать с гостями из студии? Или канал "Дом" будет показывать бесконечное шоу "За стеклом", и депутата Потураева, делящегося с жителями Донецка своей печалью по поводу того, что у него "пока нет" атомной бомбы?
Риторика отсутствия компромисса и игнорирования интересов жителей неконтролируемых территорий хорошо прослеживается в заявлениях представителей этой власти: главы МИД Вадима Пристайко, который обещает Донбассу вместо выполнения Минских соглашений план "Б", заключающийся в ведении иностранного вооруженного контингента на неконтролируемые территории, и заявляет о том, что Украина не будет праздновать День Победы; депутата от "Слуги народа" Елизаветы Богуцкой, которая выступала против выплаты пенсий жителям Донбасса, говоря: "Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают они Россию или нет? Мы им будем выплачивать?".
"Оппозиционная платформа - За жизнь" обращается к действующей украинской власти и заявляет: мало возвращать умы жителей Донбасса. Тем более что у них есть свое видение по поводу отношений с Россией, защиты русского языка, празднования Дня Победы и многих других идей, с которыми необходимо считаться. Разве вам непонятно, что с теми идеями, которые транслирует сегодня "Слуга народа", достучаться до сознания жителей Донбасса невозможно? Или эта политика проводится вами специально, чтобы жители Донбасса никогда не вернулись в Украину?
Действующая власть должна обратить свои умы к нуждам жителей Донбасса, их интересам и проблемам и подкрепить это реальными действиями, направленными на установление мира, защиту конституционных, экономических, социальных и гуманитарных прав граждан Украины, живущих на неконтролируемых территориях. Иначе действия власти с ее прожектами "премиального контента", спортивных и развлекательных шоу для жителей Донбасса будут напоминать французскую королеву Марию-Антуанетту, которая, согласно преданию, говорила о голодающих парижанах: "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!"
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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