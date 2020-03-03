В Киеве мужчина зверски избил друга и оставил умирать [ Редактировать ]
В Святошинском районе Киева возле станции метро "Академгородок" случилось происшествие. Известно, что вследствие конфликта мужчина избил до смерти другого и сбежал. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
По предварительной информации, друзья выпивали, а потом внезапно между ними возникла ссора. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он вскоре умер. Врачи рассказали, что мужчина так и не пришел в себя, у него была серьезная черепно-мозговая травма.
Во время просмотра видео с камер наблюдения, полицейские составили фоторобот вероятного правонарушителя. Несколько дней назад злоумышленника задержали. Им оказался ранее не судимый 31-летний житель Киева, который в содеянном сознался.
Следственный отдел Святошинского управления полиции начал уголовное производство по части 2 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Поэтому до вынесения приговора суда подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания.
Ранее сообщалось, что под Львовом соседка жестоко пытала девочку-сироту.
по теме
Курьез дня: курьеры Glovo пересели на лошадей
В столице появился новый вид доставки
В Киеве на Дорогожичах мужчина выпал из окна и разбился
В пятницу, 28 февраля, в Киеве по адресу улица Ольжича, 8 случилось происшествие
В ресторане на Оболони произошло дерзкое ограбление
Во вторник, 25 февраля, в Киеве на Минской в ресторане "Аргентина гриль" случилось происшествие
В Киеве женщина зарезала сожителя
В Голосеевском районе Киева на улице Замывной случилось происшествие
Никто не помог: в Киеве мужчина скончался в очереди к врачу
В Киеве в Центральной поликлинике Голосеевского района случилось происшествие