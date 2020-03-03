В Святошинском районе Киева возле станции метро "Академгородок" случилось происшествие. Известно, что вследствие конфликта мужчина избил до смерти другого и сбежал. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По предварительной информации, друзья выпивали, а потом внезапно между ними возникла ссора. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он вскоре умер. Врачи рассказали, что мужчина так и не пришел в себя, у него была серьезная черепно-мозговая травма.

Во время просмотра видео с камер наблюдения, полицейские составили фоторобот вероятного правонарушителя. Несколько дней назад злоумышленника задержали. Им оказался ранее не судимый 31-летний житель Киева, который в содеянном сознался.

Следственный отдел Святошинского управления полиции начал уголовное производство по части 2 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Поэтому до вынесения приговора суда подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания.

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