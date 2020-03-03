Национальный банк Украины (НБУ) на 4 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 24,93 гривен за доллар, что на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 4 марта установлен на таком уровне: 24,9386 гривен за 1 доллар (+0,1206 грн). При этом курс доллара на 3 марта составляет 24,8180 гривен за 1 доллар.

Ранее мы писали о том, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы также писали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен. Смотрите, как можно отличить их от настоящих.

В Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.