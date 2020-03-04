Підготовка до Дня Перемоги: зневажливі заяви політиків принижують українське суспільство - Віктор Медведчук [ Редактировать ]
Після зміни урядових кадрів, у кулуарах парламенту активно обговорювали наслідки піврічної роботи чиновників. Особа міністра закордонних справ Вадима Пристайка викликала шквал критики у народних обранців через нещодавні заяви дипломата про знецінення Дня Перемоги.
В "Опозиційній платформі - За життя" просять президента звернути увагу на зневажливі слова чиновника.
Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Я думаю, что это унизительно не только для ветеранов, но для граждан, которые чтят память о той победе и о тех жертвах, которые имели место в ВОВ. Все человечество и, как минимум, все нормальные люди будут праздновать у нас в стране 75 лет со Дня Победы в ВОВ - 9 мая. А то, что говорит господин Пристайко, - можно ведь вспомнить многое, что он говорит, якобы, как дипломат. Это человек, который не был подготовлен к этой работе, ему были чужды вопросы международных отношений, международного права. Это человек, не просто был уникумом, он был не подготовлен к тому, чтобы выполнять функции, которые были ему поручены в Кабмине.
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