Після зміни урядових кадрів, у кулуарах парламенту активно обговорювали наслідки піврічної роботи чиновників. Особа міністра закордонних справ Вадима Пристайка викликала шквал критики у народних обранців через нещодавні заяви дипломата про знецінення Дня Перемоги.

В "Опозиційній платформі - За життя" просять президента звернути увагу на зневажливі слова чиновника.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":