Сирія відбила атаку ізраїльської авіації [ Редактировать ]
Сирія повідомила про обстріл Ізраїлем своєї території - міста Хомс та провінції Кунтейра. Сирійські ППО відбили всі атаки. Інформації щодо руйнувань немає.
ВПС Ізраїлю періодично обстрілюють сирійські військові об'єкти, концентруючи удари по позиціях іранських військових. Один із останніх обстрілів стався шостого лютого. Тоді загинули 23 людини.
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