В пятницу, 6 марта, в Киеве будет сильный туман. В городе объявили І уровень опасности. Об этом сообщает "Украинский гидрометцентр".

Как сообщают синоптики, с полуночи и до 10 утра будет плохая видимость 200-500 метров из-за тумана. Объявлен І (желтый) уровень опасности.

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Водителям советую придерживаться строгих правил вождения в тумане:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

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