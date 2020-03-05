В Киеве объявили первый уровень опасности [ Редактировать ]
В пятницу, 6 марта, в Киеве будет сильный туман. В городе объявили І уровень опасности. Об этом сообщает "Украинский гидрометцентр".
Как сообщают синоптики, с полуночи и до 10 утра будет плохая видимость 200-500 метров из-за тумана. Объявлен І (желтый) уровень опасности.
Водителям советую придерживаться строгих правил вождения в тумане:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
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