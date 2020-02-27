Украину накроет снежный шторм [ Редактировать ]
В Украине в ближайшие дни резко ухудшится погода. Синоптики предупредили о новом циклоне и рассказали, где стоит ждать дождя с мокрым снегом и сильного порывистого ветра. Об этом сообщает народный синоптик Наталка Диденко.
Так, по ее прогнозу, в ночь с 27 на 28 февраля дожди с мокрым снегом и порывистым ветром разгуляются в Центре Украины, на Юге и на Востоке. А днем этот циклон переместится на северо-восток.
"Днем циклон покинет нашу территорию, осадки потянутся за ним на северо-восток, лишь незначительная влага еще удержится в восточных областях и коснется Сумщины. Однако сильный ветер днем удержится!" - предупредила синоптик.
На остальной территории в пятницу днем, 28 февраля, будет солнечно, но на Запад придет новый атмосферный фронт, который принесет порцию мокрого снега. В Карпатах ожидаются сильные осадки.
"Итак, днем без осадков будет на Севере и в большинстве центральных областей, а также Юг освободится от влажных облаков", - пишет Диденко.
Циклон принесет и похолодание - на Западе от 0 до +4, на остальных территориях +3+8 градусов.
Киев в пятницу, 2 февраля, попадет под свободную от осадков зону, будет сухо и даже солнечно. Ночью заморозки до -2 градусов, днем до +5 тепла.
Синоптики Украинского гидрометцентра на карте погоды на 28 февраля показали, где в пятницу стоит ждать наибольшей непогоды.
Напомним, что в Одессе непогода "убила" пенсионерку. Ранее мы писали о том, что из-за глобального потепления два острова в Индонезии ушли под воду.
по теме
Прогноз погоды на 13 февраля: что ждет украинцев
Народный синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на 13 февраля
Какая погода ждет украинцев 12 февраля
Во вторник, 12 февраля, в Украине незначительно снизится температура воздуха, также стоит ожидать мокрый снег
В Украине объявлено штормовое предупреждение
В среду, 12 февраля, синоптики предупредили, что погода в Украине усложнится
Из-за непогоды более 300 населенных пунктов остались без света
В результате осложнения погодных условий в Украине обесточены 380 населенных пунктов
Непогода оставила более 200 населенных пунктов без света
В пятницу, 7 февраля, из-за непогоды в Украине обесточены 203 населенных пункта