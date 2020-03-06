У Кропивницькому юні художники розпродують свої роботи на благодійному аукціоні задля порятунку безпритульних тварин. Для цього вони створили кілька десятків картин із зображенням котів і собак. РобОти виставили в обласному художньому музеї. Різнобарвними котами тут можна не лише помилуватися, а й придбати полотна з ними.

Сірі, білі, руді та навіть без шерсті. Для одинадцятирічної юної художниці Лізи коти - її натхнення.

"У мене є кіт вдома і я з нього беру емоції і передаю на папері, самі такі емоції в очах. Є смуток за господарями, або радість що є друзі, або якесь здивування, або задума", - говорить Ліза Коноваленко, художниця.

Усього над лотами для благодійного аукціону працювали з десяток дітей - художників. Приєдналися і старші колеги та викладачі.

"Мой профиль я рисую женщин, и вот когда сказали что надо организации для животных, то я подумала это совместить: мое любимое дело это женщины и плюс у меня дома вот такая красотка бегает, поэтому я и женщину вместе со свинксом изобразила", - говорить Олександра Галімська, художниця.

"Коты, собаки это у нас самая любимая тема, поэтому этих работ и много, и дети с радостью нарисовали их для аукциона. Это еще и воспитательный момент, дети чувствуют ответственность, что есть такая организация , ну конечно это очень здорово", - говорить Ганна Іванова, керівник художньої студії.

Усі зароблені гроші спрямують у фонд громадського прихистку для безпритульних тварин у Кропивницькому.

"Ми дуже задоволені, що таке відбувається в нашому місті, тому що дійцсно потрібні постійні кошти на лікування, на годування і так далі, але коли це ще роблять діти це дуже чудово", - говорить Катерина Дорош, зоозахисниця.

Молода вчителька вже купила дві роботи. Каже, кошти на них збирали всім класом. Тепер ці кольорові коти прикрашатимуть класну кімнату 5-Г класу.

"Ми обрали саме ці картини тому, що вони личитимуть інтер'єру нашого класу і ми прикрасимо ними нашу класну кімнату", - говорить Людмила Савечка, учителька.

Благодійна виставка - аукціон в обласному художньому музеї діятиме протягом тижня.