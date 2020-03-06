В пятницу, 6 марта, во время визита в Полтавскую области президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обещает "разобраться" с наблюдательными советами госкомпаний после решения вопросов с Кабмином.

В ходе визита один из сотрудников больницы пожаловался на то, что он работает на полставки и, сравнивая свою зарплату с доходами чиновников, ему "хочется выехать из страны".

Зеленский ответил, что очень ценит врачей, сравнил их с военными на Донбассе и пообещал, что правительство будет работать над повышением их зарплат.

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"Сейчас мы будем все, поверьте мне, работать, чтобы поднять заработную плату врачам. Мы очень ценим эту профессию… Будем над этим работать, найдем выход", - сказал Зеленский.

"Найдем выход и по судьям, и по чиновникам тоже. Уже ведь с министрами разобрались - сейчас немного будем разбираться с наблюдательными советами, с другими чиновниками. Ко всем дойдем, ко всем руки дотянем", - добавил президент.

Напомним, что 4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Ранее мы писали, что в Украине назначили нового премьер-министра.

Сообщалось, что Рада утвердила новый состав Кабмина. За соответствующее решение проголосовало 277 народных депутатов.