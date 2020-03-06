"Найдем выход и по судьям, и по чиновникам": Зеленский сделал важное заявление [ Редактировать ]
В пятницу, 6 марта, во время визита в Полтавскую области президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обещает "разобраться" с наблюдательными советами госкомпаний после решения вопросов с Кабмином.
В ходе визита один из сотрудников больницы пожаловался на то, что он работает на полставки и, сравнивая свою зарплату с доходами чиновников, ему "хочется выехать из страны".
Зеленский ответил, что очень ценит врачей, сравнил их с военными на Донбассе и пообещал, что правительство будет работать над повышением их зарплат.
"Сейчас мы будем все, поверьте мне, работать, чтобы поднять заработную плату врачам. Мы очень ценим эту профессию… Будем над этим работать, найдем выход", - сказал Зеленский.
"Найдем выход и по судьям, и по чиновникам тоже. Уже ведь с министрами разобрались - сейчас немного будем разбираться с наблюдательными советами, с другими чиновниками. Ко всем дойдем, ко всем руки дотянем", - добавил президент.
Напомним, что 4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Ранее мы писали, что в Украине назначили нового премьер-министра.
Сообщалось, что Рада утвердила новый состав Кабмина. За соответствующее решение проголосовало 277 народных депутатов.
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