Кадрове цунамі у столиці та перспективи нового Уряду прокоментували і в опозиції. Ось що сказав Юрій Бойко.

Оцінка нового уряду Дениса Шмигаля

- Оценить его можно будет в течение времени, когда они покажут результаты работы. Сразу хочу сказать, что в этом правительстве меньше грантоедов. Которые, в принципе, оккупировали предыдущее правительство. И полностью зависели от своих хозяев, которых содержали западные гранты. А что касается результатов этих - мы увидим в ближайшее время. Я надеюсь, во всяком случае, мы рассчитываем, что будет поворот в реальный сектор экономики. А не сегодня за кредитами по миру, как это было в предыдущем правительстве.

Яких рішень ви очікуєте від нового уряду?

- Мы рассчитываем, что изменится вся политика и правительство повернется в сторону предприятий, промышленности. Будет отозван закон о земле и переработан так, чтобы он соответствовал запросам фермеров и людей, которые обладают паями. А не был предметом коррупционной схемы по продаже государственной земли. И не обслуживал интересы корпорации, которые и заказали этот вариант закона, чтобы скупить украинскую землю. Это главный наш расчет. Кроме того, мы считаем, что должны быть пересмотрены законы, которые касаются налогообложения малого бизнеса. Они вызвали большое возмущение у людей. Были в парламенте противостояния в этом отношении. То есть, мы считаем и будем выступать за то, чтобы была новая экономическая политика.

Чому Генпрокурор відправлений у відставку?

- Я считаю, это было важно. Поскольку было видно, что он полностью зависит от внешнего воздействия. Занялся политическими репрессиями, расследованиями. А эффективной работы по борьбе с коррупцией не было. Ну и сам доклад выглядел очень бледно. С чего он начал свой доклад - не с того, что он борется или начинает бороться с коррупцией. А с того, что он поставил себе в заслугу, что уволил 700 прокуроров. Причем, как можно убрать людей не разобравшись - нормальные ли они, честные, есть ли к ним вопросы? Вот уволил 70 прокуроров и это было главное его достижение, как он выразился, на своем посту. Конечно, это абсолютно не допустимо.

Медреформа: що зробить новий уряд?

- Люди напуганы. Потому что планируют закрыть тубдиспансеры, психоневрологические больницы. Да и вообще все лечебные заведения находятся в таком шоке. Очень мало денег выделили на лечение больных. Обещали достаточно. А выделили, на роды, скажем - 8 тыс. грн. На лечение инфаркта - 16 тысяч грн. Понятно, что этих денег не хватает. Врачи настоятельно требуют. Чтобы была сделана пауза. Разобрались, куда идти и шли только осмысленно. Чтобы понять - страховая медицина в каком виде, как это будет для врачей и для пациентов. И есть еще одна проблема - нужно немедленно повышать зарплату врачам. Сегодня, врач в больнице получает 7 тысяч гривен. Ищет возможности зарабатывать за рубежом. Вот эти все вопросы они накопились, свалились на сегодняшнее правительство. Но тут я надеюсь на ново назначенного министра здравоохранения Илью Емца. Который является, в отличие от предыдущих, человеком с опытом. Который создал детский кардиологический центр. Он знает, что такое реальная медицина. И я надеюсь, что он эту ситуацию будет исправлять, а мы ему поможем.