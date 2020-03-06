Український будівельний ринок завмер. В очікуванні. Бо в найближчі два тижні мають ліквідувати ДАБІ - державну будівельно-архітектурну інспекцію. При чому ліквідувати - як осередок корупції. Це вже проанонсував президент. ДАБІ - це орган, який видає документи на будівництво та має його контролювати його законність. Та насправді - часто цей контроль лише фікція.

А якщо до цієї імітації діяльності ДАБІ додати корумповану бурхливу діяльність місцевої влади - виходить забудовницьке свавілля! Як от в Ірпені. Це містечко під Києвом - розбудовується всупереч усіх законних норм! Забудовують все, території лікарень та дитячих таборів. Людей буквально виживають із приватного сектора. В Ірпені катастрофічно бракує інфраструктури. І знайти управу на місцевих князьків - неможливо. Богдан Вербицький - розповість більше.

Тиха та спокійна місцина. І головне - природа!

Навколо хвойний ліс. Ми в Ірпені, у містечку, яке називають "містом парків та здоров'я". І яке стрімко розвивається. Навіть занадто стрімко.

"За експертними оцінками місто має вже 100 тисяч".

Ще п'ять років тому, в Ірпені Офіційно мешкало 40 тисяч люду. То ж звідки такий приріст? Секрет у "сприятливому кліматі" для будівництва. Точніше, у корупційно-сприятливому.

"Ірпінська міська рада, це переважно реально забудовники. Бо формально вони можуть оформляти будинок на іншу фізичну особу і будувати як приватний будинок висотний будинок", - говорить Михайлина Скорик-Шкарівська, громадська активістка, жителька Ірпеня.

І це одна із найпоширеніших схем забудовницького свавілля. А будують тут всюди! У приватному секторі.

"Ірпінська міська рада своїми махінаціями включила незаконно до меж міста. І перевела сільськогосподарську землю під житлову і громадську забудову", - говорить Лаврентій Кухолашвілі, голова громадського руху захисту зелених зон Київщини.

Ну а далі справа техніки. І швидкості. Ділянку загородити. Матеріали завести. Будівництво - розпочати. Ну і про відділи продажу не забути! Вони в місті на кожній вулиці. Ось це мапа міста. А ці червоні позначки - відділи продажу нерухомості. Переважно квартир у проблемних новобудовах.

"Чотири роки ми боремося. Уже другий рік вони його так роблять".

Його - це ось цей дев'ятиповерховий будинок. На перший погляд, це звичайна висотка. Але є кілька "але". Це - територія колишнього піонерського табору Зоркий.

"Земля рекреаційного призначення. Тут поряд є даже приватна забудова, що даже не позволяє будувати такі висотки. Почали будувати з п'ятиповерхового, зараз, яки ви бачите, за мною дев'ять", - говорить Микола Дзюба, громадський активіст.

Ігри з висотністю теж перевірена незаконна схема тутешніх забудовників. А ось там трохи далі посеред дерев - видніється ще один будинок. Від іншого забудовника, однак із такою ж проблемою.

"Він планувався як чотириповерховий. Зараз чи 7, чи 8. І в свій час, коли люди заселились вище четвертого поверху - проблеми були з пропискою. Збирали гроші для насосу. Щоб подавав воду вище. Бо на чотири поверхи це один тиск. Сім-вісім - більше", - пояснює Микола Дзюба, активіст.

Чому у забудовників такі проблеми з арифметикою? Все через умови містобудування. Де-юре вони є, але де-факто - їх ніхто не дотримується. Бо ж контролю у місті немає! Навіть генплан Ірпеня - це суцільна проблема. Його всупереч закону приховують! Оновленого документа немає навіть на сайті міста. Там лише "основне креслення". І "пояснювальна записка".

"Порушується зонінг, порушується генеральний план міста. Тому що виявляються високоповерхівки там, де їх начебто не має бути по містобудівній документації", - говорить Михайлина Скорик-Шкарівська, громадська активістка, жителька Ірпеня.

Разом із Миколою Дзюбою, місцевим активістом, ми вирушили на екскурсію. Місцями забудовницького свавілля. Дорогою говоримо про проблеми міста. І головна з них - інфраструктура.

В принципі дуже велике питання каналізація, світло. Якщо даже світло є, то воно 220 вольт не тримається. Були даже випадки в мене, що в духовці не можна щось зробити, тому що вона автоматично вибиває.

П'ять хвилин у дорозі і перша зупинка.

"Будується один будинок. Но, судячи по двору, мабуть і другий стане. Уже ми бачимо, тут приватна забудова, уже ми бачимо тут третій поверх гониться".

За паспортом об'єкта, поверхів передбачено 4. Принаймні так Написано, але поруч Намальовано... п'ять. Чому? Це мала встановити місцева архітектурно-будівельна інспекція на чолі із Ярославом Комишаном. Та замість цього, вона лише кришує свавілля! От і тут - чиновники будівельної техніки "не побачили".

"Написали нам що приїжджали вони дивитися, ніякого будівництва нема. Нічого не ведеться. Ніяких тут на будівельному майданчику немає, і техніки немає. Разом з тим тут були самоскиди, і ескалатори вивозили землю, ніхто цього не бачить. Далі написали скаргу в Київ, відписка така ж сама", - говорить Володимир, житель Ірпеня.

І подібних будинків в Ірпені десятки. Більшість зводять у приватному секторі. Хоча й не мають на це права.

"Один будинок продають спадщину, і забудовник починає масово: шантажем, підкупом, проханнями викуповувати приватні будинки навколо. Якщо приватні будинки не здаються, а хочуть залишатися тоді їм влаштовують силовий тиск, або просто починають будувати п'ятиповерхівку, а їх городи, під'їзди продають як парковку", - говорить Михайлина Скорик-Шкарівська, громадська активістка, жителька Ірпеня.

"І мені залишали записки, що куплять будинок. Спочатку хтось продає, когось в принципі там ставлять в умови", - говорить Микола Дзюба, активіст.

Ми на вулиці Давидчука, 35. Історію цього будівництва ми вже розповідали. І навіть тодішньому прем'єру Гончаруку документи передавали з проханням розібратися. Роботи тут незаконні. З очевидними порушеннями. Та забудовника це не зупиняє.

Таке будівництво тут взагалі не можна було починати. Бо це територія котеджної забудови. Цільове призначення ділянки - будівництво житлового будинку. Але не багатоквартирного. Місцева влада пояснити, чому дозволили будівництво - не може.

"А багатоквартирний забороняється, згідно генплану? - Там можлива забудова. Там можлива забудова".

Це питання мають прокоментувати фахівці. Є головний архітектор.

Ми намагалися знайти правду і в головного архітектора - Михайла Сапона ще три тижні тому. Тоді чиновник - утік.

"А ми вже були навіть у мера, він сказав до вас підійти. - Дуже приємно. - Ну розкажіть, будь ласка. - Ну я ж сказав, всі коментарі через відділ інформаційного забезпечення".

Забудовник на Давидчука - місцевий депутат Ігор Ковтун. Від журналістів він ховається. Власне, як і його представник Вадим Касіч. Його дані записані на папірці перед будмайданчиком. Ми просили про зустріч:

"Зустрітися в мене не получіться. Я уєзжаю сьогодні".

Але Касіч погоджується поговорити телефоном. І одразу починає жонглювати нормами.

"Єсть різні державні будівельні норми. Ми керувалися, коли брали проект, на будівництво, керувалися ДБНами, які там взяли 2017 року, якщо я не помиляюся".

У так званому паспорті будівництва зазначено, що будинок матиме чотири поверхи. Чому ж їх вже п'ять? Виявилося, це - оптична ілюзія.

"Це вам так кажеться, що п'ять. Чотири етажа. - Техпідпілля. Ви чуєте, чи не чуєте? - Техпідпілля? А шо це значить? - Технічний етаж. - А шо на ньому буде? - Нічого не буде, технічний етаж".

Тоді чому на сайтах із продажу нерухомості продають квартири на п'ятому поверсі? Касіч пояснити не може. Брокерка, а за сумісництвом помічниця депутата Ігоря Ковтуна Наталя - теж:

"А він буде, цей п'ятий поверх? - Ну… Я вам пізніше перетелефоную".

Чому розпочали вочевидь незаконне будівництво? Зараз цією справою займається прокуратура. Подано позов до суду. Суддя - Наталя Карабаза. За законом вона має найближчим часом ухвалити рішення щодо арешту.

А поки ми йдемо за відповідями в ДАБІ України - місцеві жителі туди неодноразово зверталися зі скаргами. Люди вимагають ввести державний нагляд в Ірпені та організувати виїзну перевірку об'єкта. Бо ж місцева влада просто підіграє забудовникам.

В черзі на громадські слухання десятки людей. За іронією тут є громадяни, які купили квартири в проблемних будинках.

"Тогда набирайте кнопочку и говорите, что вы приехали, что вы записаны. - А ми тут до пані Костенко на громадський прийом з приводу будівництва і Ірпіні. - Добре, я зараз повідомлю, що ви прийшли".

До нас виходить прес-секретарка. В інтерв'ю відмовляє, але документи бере.

"Зараз я можу взяти ваш лист, і віддати його на реєстрацію", - говорить Світлана Данильченко, начальниця відділу зв'язків із громадськістю ДАБІ.

Чи дочекаємося ми відповіді? Питання. Бо через два тижні ДАБІ можуть узагалі ліквідувати! Як корумповану структуру. Про це заявив президент. Натомість мають створити новий контролюючий орган, а може, й не один.

"Оце генеральний план їхньої забудови. Ось ці вже три будинки, вони побудовані. 76 будинків буде. На хвилинку. Це просто капєц".

А точніше - житловий комплекс. Місцевий депутат, нині активіст Лаврентій Кухайлешвілі, показує нам один з "найамбітніших" проектів Ірпінських забудовників. Майже 80 будинків мають звести у заплаві річки Ірпінь. Раніше тут були болота і торфовища. Тепер - заплановано будмайданчик.

"Тут виступав Карплюк. Всі казали, що тут буде школа. Ми бачимо, що школа вже 5,6,7 вже 10 поверхів. Тому в народі це будівництво іменують так в шутку ЖК "Школа". На заплаві рівень ґрунтових вод на рівні пів метра. Вони ламають шлюзи, які тримають рівень води, і річка взагалі стоїть схожа на лужу. Сваї ніхто не б'є. Просто риється котлован, заливається подушка і будується", - говорить Лаврентій Кухайлешвілі.

Місцеві протестують. Біля в'їзду на будмайданчик поставили вагончик. В ньому і чергують.

"От тут ми складаємо наші продукти. Продукти привозять нам люди. Хто привозить дрова. Нам постійно дрова привозять. Хто харчі".

Люди в Ірпені вже готові до акцій протесту! Проти корупції та будівельного свавілля. При цілковитій відсутності інфраструктури. Та ще й із усіма можливими порушеннями, часто - без дозвільних документів та під надійним дахом місцевої влади.