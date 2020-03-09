Персонал Кіровоградської обласної психіатричної лікарні попередили про скорочення. З 1 квітня випишуть і двісті пацієнтів медзакладу.

Усе через зменшення фінансування лікарні в рамках медичної реформи вторинної ланки. Подробиці дізналася Олена Бринза.

У цьому жіночому відділенні Кіровоградської обласної психіатричної лікарні - хворі з гострими психічними розладами. Усі п'ятдесят ліжкоміць зайняті. Однак з першого квітня двадцятьох пацієнтів доведеться виписати.

"Куда мы будем этих больных девать что с ними будет - мы сами не знаем, родственников уже ставим в известность. Это у кого есть, а у части родственников вообще нет, поэтому мы не знаем где они останутся", - говорить Тетяна Дубчак, завідувачка відділення гострих психічних захворювань.

Що робити у цій ситуації не знають і рідні. Олені Павлівні вже за місяць доведеться забрати з лікарні сина. Де взяти гроші на доглядальницю для нього - не уявляє.

"Я окажусь еще в более худшем положении. Его оставить я не могу. Нанимать - вы знаете, это 2-3 тысячи, потому что дома его одного оставить нельзя. То как быть, как быть с этой реформой - я вообще в шоке", - говорить Олена Купчак, мама пацієнта.

Без роботи вже з першого квітня залишиться і частина персоналу медзакладу. Санітарці Євгенії та медсестрі Ірині вже повідомили про скорочення.

"Приходится уезжать, в такие рамки наше правительство нас поставило, что приходится уезжать за границу, чтобы зарабатывать деньги", - говорить Євгенія Полтавська, санітарка.

"На все отделение с острыми больными, один на один остается одна медсестра, один санитар, медсестра палатная вынуждена манипуляции выполнять, таблетки раздавать, помогать во время обеда, курировать работу санитара, наблюдать состояние больных, оказывать первую помощь, учитывая состояние наших больных то, что они в любое время дать психомоторное возбуждение, то будет очень крайне трудно", - говорить Ірина Хмара, медсестра.

Виписати з медзакладу двісті пацієнтів та звільнити сто вісімдесят співробітників - вимушені через скорочення фінансування - пояснює головний лікар. Цьогоріч його зменшили майже на 20 мільйонів гривень.

"У этих пациентов многих нет, они утратили социальные связи, у них нет жилья. Вот представьте такую массу людей, это ж не только проблема нашего учреждения, выпишутся, я общаюсь с коллегами, так сложилось исторически, что кроме этого стационара им некуда деваться, их в социум некуда выписывать", - говорить Олександр Тарасенко, головний лікар КЗ "Кіровоградська обласна психіатрична лікарня".

Хто опікуватиметься цими особливими пацієнтами, якщо їх викинуть на вулицю - наразі невідомо.