Во вторник, 10 марта, Госдума России одобрила поправку, предложенную депутатом Валентиной Терешковой, обнуляющую президентские сроки Владимира Путина. Об этом сообщает vedomosti.ru.

Таким образом Путин получает возможность снова баллотироваться в президенты России на следующих выборах.

Ранее Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок к Конституции.

"Зачем крутить и городить? Надо честно и публично предусмотреть или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков", - сказала она.

Конституционные изменения были анонсированы президентом России 15 января. Среди возможных поправок - расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации. Голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.

Ранее, президент России Владимир Путин рассказал, что он хочет договориться с Владимиром Зеленским.

Напомним, Путин не подписал указ об отставке Суркова. Об этом рассказа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также сообщалось о том, что правительство России уходит в отставку. А также Пристайко рассказал о доверии к России.