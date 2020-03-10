Путин может снова стать президентом России [ Редактировать ]
Во вторник, 10 марта, Госдума России одобрила поправку, предложенную депутатом Валентиной Терешковой, обнуляющую президентские сроки Владимира Путина. Об этом сообщает vedomosti.ru.
Таким образом Путин получает возможность снова баллотироваться в президенты России на следующих выборах.
Ранее Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок к Конституции.
"Зачем крутить и городить? Надо честно и публично предусмотреть или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков", - сказала она.
Конституционные изменения были анонсированы президентом России 15 января. Среди возможных поправок - расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации. Голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.
Ранее, президент России Владимир Путин рассказал, что он хочет договориться с Владимиром Зеленским.
Напомним, Путин не подписал указ об отставке Суркова. Об этом рассказа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также сообщалось о том, что правительство России уходит в отставку. А также Пристайко рассказал о доверии к России.
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