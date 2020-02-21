"Надежда умирает последней": Путин хочет наладить отношения с Зеленским [ Редактировать ]
Президент России Владимир Путин рассказал, что он хочет договориться с Владимиром Зеленским улучшить отношения двух стран. Об этом он рассказал в интервью росСМИ.
"К сожалению, вот он (Зеленский, - ред.) приехал из Парижа (с саммита в нормандском формате, - ред.) и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы", - подчеркнул Путин.
Путин подчеркнул, что Москве и Киеву удалось договориться об обмене пленными "всех на всех", а также о соглашении по транзиту российского газа через Украину.
"Любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ - это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире. Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать", - считает он.
Также он добавил: "Надежда умирает последней".
Напомним, ранее Путин не подписал указ об отставке Суркова. Об этом рассказа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Раньше сообщалось о том, что правительство России уходит в отставку. А также Пристайко рассказал о доверии к России.
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