VIP-карантин. У США через контакт з носієм вірусу ізолювали очільника президентської адміністрації та кількох конгресменів. Чи перевіряли Дональда Трампа?

В американській адміністрації переполох - чиновники намагаються згадати, хто кому потискав руки, і нервово реагують на кожен "пчих" після того, як новий глава апарату Білого дому пішов на карантин через контакт із носієм коронавірусу. Самоізолюватися вирішили ще чотири конгресмени-республіканці та їхні помічники. Усе через інцидент на партійній конференції, де серед учасників був і хворий, та яку відвідали перші особи країни!

Політична конференція республіканців у Меріленді щорічно збирає тисячі учасників. На ній виступають і Трамп, і Пенс, і високі чиновники. Учасників розводять по різних залах: хтось безпосередньо слухає президента, а хтось - з іншого приміщення, по телевізору. На щастя, інфікований опинився в другій аудиторії, але при цьому контактував з організаторами, а вони - потім із президентом за руку віталися.

Звідси і занепокоєння. За останніми даними, у Марка Медоуза, нового очільника президентської адміністрації, який особисто контактував із зараженим, тест показав негативний результат. Симптомів немає, температура не піднялася... І карантин - радше, для профілактики. Але журналісти постійно цікавляться - мовляв, а Дональдові Трампу аналізи зробили? А віце-президента Пенса перевірили?

Сам Майк Пенс, якого прямо запитали про це на прес-конференції, сказав: його не перевіряли, що з президентом - навіть йому не відомо. Трохи пізніше пресслужба Білого дому змушена була відреагувати, повідомивши: Трамп обстеження теж не проходив. Оскільки з хворими тісно не контактував. Кажуть, здоров'я президента (незважаючи на вік, а йому скоро 74) - чудове, його перевіряє особистий лікар.

Не лихоманитиме й американську економіку: проблеми є, але не критичні, "ситуація з коронавірусом не схожа на фінансову кризу", - заявляє міністр фінансів США, вийшовши до журналістів на спеціальний брифінг, щоб вгамувати пристрасті.

За словами головного фінансиста Америки, падіння ринків і справді спостерігається (і через наслідки вірусу, і через падіння цін на нафту), і вирівняються вони не швидко, але в кризу країна не скотиться. Прогноз Мнучіна: до кінця року ситуація стабілізується, тому потрібно просто пережити наступні кілька місяців.

Серед заходів, які Трамп пропонує як першочергові (президенту для цього потрібна згода Конгресу) - максимально знизити податок на зарплату. Коли це затвердять, то навіть якщо через вірус люди і стануть працювати менше (особливо ті, у кого погодинна оплата) - вони не так сильно втратять у доходах. А для малого і середнього бізнесу терміново відкриють пільгові кредитні лінії.

Є вже заява і Міністерства енергетики. Сполучені Штати обіцяють протистояти нестабільності на нафтових ринках, викликаною спробами "маніпулювати" ними. І США, як найбільший у світі виробник нафти й газу, якщо доведеться - можуть діяти жорстко.