Київ отримав тисячу двісті тест-систем для визначення коронавірусу. До кінця тижня їх має бути вже п'ять тисяч, - заявив столичний голова Віталій Кличко. Тести надійдуть у сім опорних лікарень та в аеропорти. Крім того, поточного тижня в Україну мають привезти ще тисячу таких експрес-систем. Їх доправлять у медичні заклади, а згодом можуть з'явитися і в аптеках, - повідомили у МОЗі.

"Найближчим часом ми переглянемо наші внутрішні алгоритми і доставимо тест-системи до обласних вірусологічних лабораторій. Це зменшить час дослідження, яке відбувається, і збільшить кількість людей, які будуть тестуватись. Швидкі тест-системи, які повинні були приїхати 10 числа, очікуються 15 або 16 числа. Це перебої з поставками літаком, який везе їх не тільки на територію України, а й на територію країн Європейського Союзу", - говорить Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України.