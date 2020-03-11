В среду, 11 марта, пришли результаты анализов госпитализированных украинцев, у которых подозревали коронавирус. У двух из них не подтвердилось подозрение на коронавирус, при этом результаты анализов еще троих жителей Черновцов медики пока ожидают. Об этом сообщается на сайте Черновицкой ОГА.

Результаты тестов на коронавирус у двух жителей Черновцов, которые госпитализированы в инфекционное отделение областной клинической больницы, оказались негативными.

Речь идет о мужчинах, которые попали в больницу 7 и 9 марта. Они имели признаки инфекционного заболевания и вернулись из стран, где были зафиксированы случаи COVID-19.

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"В то же время, результаты анализов еще троих буковинцев с подозрением на коронавирус, которых госпитализировали 10 марта, медики пока ожидают", - говорится в сообщении.

Референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины также сообщает, что по состоянию на 11 марта получила 43 образца с подозрением на заболевание Covid-19, из которых на стадии исследования находится один, тогда как по остальным уже получены результаты.

Согласно сообщению ЦОЗ, 41 образец получил отрицательный результат, один был подтвержден 3 марта. В ЦОЗ рекомендуют избегать контакта с людьми с симптомами ОРВИ, термически обрабатывать продукты и в случае появления первых симптомов респираторного заболевания немедленно обращаться к своему семейному врачу.

Также стало известно, что в запорожскую областную инфекционную больницу госпитализировали женщину с подозрением на коронавирусную инфекцию. Больная только что вернулась из Италии.

По словам медиков, женщина 1972 года рождения работала в Италии. 1 марта она попала под дождь и простудилась.

"У нее хронический пиелонефрит. Поэтому она начала принимать антибиотики. Но ее работодатели отпустили женщину домой", - сообщил директор ГУ Запорожский областной центр Минздрав Роман Терехов.

Ранее сообщалось, что в Грузии коронавирусом впервые заразился ребенок. Также в Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали еще двоих человек.

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