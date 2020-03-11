В Грузии коронавирусом впервые заразился ребенок [ Редактировать ]
Один из недавно выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии – 12-летний подросток. Об этом сообщил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе, передает News Tbilisi.
"Церцвадзе пояснил, что подросток, у которого подтвердился коронавирус, был в группе из пяти человек, которые находились в самоизоляции из-за контакта с пациентом, прибывшим из Италии", - говорится в сообщении.
Согласно данным грузинских СМИ, подросток является племянником женщины, которая заразилась коронавирусом во время поездки в Италию. Вместе с этой женщиной в Италии была и мать подростка. Близкие этой женщины – семья из пяти человек, включая подростка, находилась в самоизоляции. На ранних этапах у них не был выявлен коронавирус, однако последняя проверка анализов показала положительный результат.
К слову, во вторник, 10 марта, вечером Национальный центр контроля заболеваний Грузии сообщил о восьми лабораторно подтвержденных новых случаях заражения коронавирусом. Пять из них связаны с контактами заразившимися в Италии, еще один пациент уже наблюдался в Тбилисской инфекционной больнице, а двое находились в инфекционном отделении больницы в Сачхере.
Ранее сообщалось, что в Сеуле выявлен крупный очаг заражения коронавирусом. Читайте также о том, что Польша устанавливает санитарный контроль на границе из-за коронавируса.
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