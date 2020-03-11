Канониры на карантине. Все из-за "Олимпиакоса" [ Редактировать ]
Руководство АПЛ решило перенести матч между "Арсеналом" и "Манчестер Сити". В местной федерации подозревают, что футболисты из Лондона могу быть инфицированы коронавирусом.
На поле команды должны были выйти в среду, 11 марта. Но, в планы команд вмешался "Олимпиакос". А точнее матч "Арсенала" против него в 1/16 Лиги Европы. У собственника команды из Афин, Евангелоса Маринакиса, обнаружили коронавирус.
Теперь футболисты и тренерский штаб канониров вынуждены остаться дома на две недели с момента матча с "Олимпиакосом".
Ранее сообщалось, что УЕФА может отменить Евро-2020 из-за коронавируса.
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