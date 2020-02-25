УЕФА может отменить Евро-2020 из-за коронавируса [ Редактировать ]
Во вторник, 25 февраля, в УЕФА сообщили, что в случае ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса существует возможность отмены чемпионата Европы по футболу-2020. Об этом сообщил вице-президент УЕФА Мишель Уве, сообщает New York Times.
Как отметили в европейской федерации, на данный момент УЕФА следит за ситуацией в 12 странах, которые будут принимать первый совместный чемпионат Европы.
"Мы находимся на этапе ожидания. Мы следим за всеми странами, и футбол должен следовать указаниям отдельных стран. Спортивный путь будет закрыт только в случае ухудшения ситуации", - сказал Уве.
Отметим, Евро-2020 пройдет в период с 12 июня по 12 июля сразу в 12 странах - Азербайджан, Англия, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Россия, Румыния и Шотландия.
Напомним, в Закарпатской областной государственной администрации рассказали, что местного жителя, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус, поместили в изолятор вместе с женой.
Ранее мы писали о том, что самолет компании Turkish Airlines, который летел из Тегерана в Стамбул, экстренно сел в аэропорту Анкары в связи с подозрением на наличие у пассажиров коронавируса.
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