Во вторник, 25 февраля, в УЕФА сообщили, что в случае ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса существует возможность отмены чемпионата Европы по футболу-2020. Об этом сообщил вице-президент УЕФА Мишель Уве, сообщает New York Times.

Как отметили в европейской федерации, на данный момент УЕФА следит за ситуацией в 12 странах, которые будут принимать первый совместный чемпионат Европы.

"Мы находимся на этапе ожидания. Мы следим за всеми странами, и футбол должен следовать указаниям отдельных стран. Спортивный путь будет закрыт только в случае ухудшения ситуации", - сказал Уве.

Отметим, Евро-2020 пройдет в период с 12 июня по 12 июля сразу в 12 странах - Азербайджан, Англия, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Россия, Румыния и Шотландия.

Напомним, в Закарпатской областной государственной администрации рассказали, что местного жителя, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус, поместили в изолятор вместе с женой.

Ранее мы писали о том, что самолет компании Turkish Airlines, который летел из Тегерана в Стамбул, экстренно сел в аэропорту Анкары в связи с подозрением на наличие у пассажиров коронавируса.