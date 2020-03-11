Украина входит в мировой экономический кризис - Шмыгаль [ Редактировать ]
Украина входит в мировой экономический кризис, который вызван распространением коронавируса. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он рассказал, что Украина стоит на пороге кризиса, который в других странах считают началом финансово-экономического кризиса.
"Украина сейчас в этот кризис входит намного более крепкой, чем это было, например, в 2008 году", - сказал он.
Также, Шмыгаль рассказал, что в Украине высокая ликвидность в банках.
"У нас высокие золотовалютные запасы. У нас есть запас по бюджетному курсу, который запланирован (27 грн/доллар, - ред.). У нас достаточно позитивный диалог с МВФ, у нас вчера был конференц-колл с руководством МВФ и договорились о системном продолжении сотрудничества без изменения каких-либо условий", - добавил он.
Ранее Зеленский назвал основные причины смены правительства. Читайте также о том, что в Украине назначили нового премьер-министра.
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