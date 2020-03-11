В среду, 11 марта, стало известно, что депутат Верховной Рады Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Святослава Вакарчука, который при этом остается "лидером партии". Об этом сообщила пресс-служба "Голоса".



Рудик была третьим номером избирательного списка партии на досрочных выборах в Верховную Раду. До избрания работала операционным директором в IT-компании Ring Ukraine.



Отметим, что Рудик - уже третий руководитель партии "Голос" за последний год. Руководителем политической партии "Голос" значилась бывший заместитель министра экономики Юлия Клименко, а в июле ее сменил Святослав Вакарчук.

Ранее мы писали, что министры отказались от своих премий до конца года.