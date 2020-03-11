Министры отказались от своих премий до конца года - Шмыгаль [ Редактировать ]
В среду, 11 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что министры в украинском правительстве отказались от своих премий до конца текущего года, передает "Интерфакс".
"Министры отказались от своих премий до конца года", - сказал Шмыгаль на брифинге по результатам заседания правительства в среду.
Вопрос премий министров будет рассматриваться по итогам года, добавил премьер.
"Остается заработная плата, которая, как было принято, не должна превышать пяти средних зарплат. Остаются надбавки, определенные законом. Надбавка за интенсивность не может превышать 30% - такое ограничение также принято", - отметил Шмыгаль.
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