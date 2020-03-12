Тестирование на коронавирус в Украине будут проводить в 8 городах [ Редактировать ]
Сдать тест на коронавирус можно будет в 8 городах Украины. Об этом в четверг, 12 марта, заявил на брифинге главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
По его словам, в данный момент тест-системы для выявления коронавируса COVID-19 доставляются в региональные вирусологические лаборатории.
"Мы уже осуществляем поставку тест-систем в региональные вирусологические лаборатории Минздрава. И теперь тестирование можно будет проводить не только в Киеве, в центральной референс-лаборатории, но еще дополнительно в 9 вирусологических лабораториях", – сообщил Ляшко.
Он отметил, что тестирование будет проводиться в Киеве, Житомире, Тернополе, Днепре, Виннице, Ровно, Львове и Запорожье.
В Киеве тестирование будет проводиться сразу в двух лабораториях: в Национальной референс-лаборатории и Областной инфекционной лаборатории.
Ляшко также добавил, с Министерством финансов Украины согласовывается выделение дополнительных денег для лабораторных центров Министерства здравоохранения.
"Будет приобретено около 20 тысяч упаковок быстрых тестов, которые позволят протестировать 100 тысяч человек. И дополнительно около 600 упаковок тест-систем для тестирования в вирусологических лабораториях", – рассказал он.
Ранее сообщалось, что в Украину с карантина вернулись двое пассажиров лайнера Grand Princess.
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