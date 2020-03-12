В Черновицкой области мужчина убил свою дочь и жену. Об этом сообщает областная пресс-служба полиции.

Инцидент случился утром 12 марта в селе Заволока. Мужчина топором убил свою 36-летнюю жену, а затем задушил свою малолетнюю дочку. Затем он позвонил в полицию и признался в содеянном. На вопрос почему он совершил убийство членов своей семьи - мужчина ответа дать не может.

Сейчас правоохранители на месте происшествия проводят расследование и опрос свидетелей. Подозреваемый задержан и ожидает суд по избранию меры пресечения. За совершение двойного убийства ему грозит пожизненное заключение.

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