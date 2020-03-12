Дешева нафта обвалила світові фондові ринки [ Редактировать ]
Чорний тиждень для російської економіки. Індекс провідних компаній обвалився до рекордного мінімуму за останні три роки. Це позначилося і на рублі, тепер за один долар просять 74 "дерев'яних".
А у Сполучених Штатах припинилося 11-річне зростання на фондових ринках. Акції 30 найбільших американських корпорацій впали на 20 відсотків. Нафта марки Brent й далі дешевшає. Її вартість знизилася до майже 33,5 доларів за барель.
Різкий обвал фондових ринків пов'язують із виходом Федерації з угоди ОПЕК та впливом пандемії на світову економіку.
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