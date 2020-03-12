Пандемія коронавірусу триватиме до червня, а в Китаї пік недуги вже минув, - про це заявив старший радник уряду КНР з медицини Чжун Наньшань.

За його словами, щоб зупинити пандемію, інші країни мають серйозно сприйняти загрозу і вжити жорстких заходів. Рівень повторного зараження серед тих китайців, які вже побороли недугу - низький.

Нагадаємо, вперше коронавірус зафіксували торік у грудні, у китайській провінції Хубей.