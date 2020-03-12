Приймуть і добудують. У "Київміськбуді" заявили, що всі 22 об'єкти скандальної корпорації "Укрбуд" будуть завершені і інвестори отримають свої квартири. "Київміськбуд" провів аудит, в результаті якого виявили нестачу у понад два мільярди гривень. Продовжать наші кореспонденти.

Десятки заморожених житлових об'єктів і 14 тисяч родин, які ризикували залишитися без домівок і грошей. Такий спадок отримали від компанії "Укрбуд" наприкінці минулого року. Поки топ-менеджмент і власник з'ясовували хто ж таки довів компанію до фінансового краху, правоохоронці органи повідкривали кримінальні справи, а суди наклали арешти на будмайданчики. Після низки акцій протесту, інвесторам вдалося привернути до себе увагу влади на найвищому рівні. І як результат - "Київміськбуд" взявся довести справи "Укрбуду".

Вот в этой папочке находится весь аудит, я передаю его инвестиционной группе.

Аудит усіх об'єктів скандального "Укрбуду" завершено. 10 наступних новобудов, що опинилися у кризовій ситуації, взявся завершити "Київміськбуд" - там вже почали їх переводити на баланс холдингу. Обіцяють взяти всі 22 об'єкти.

Ігор Кушнир, голова правління - президент ПрАТ "ХК "Київміськбуд":

Инвесторы должны понимать, что все объекты, которые на сегодняшний день существуют в "Укрбуде" - будут приняты в "Киевгорстрой" и будут достроены.

Під час проведення інвентаризації і фінансового аудиту у Київміськбуді виявили діру у більш ніж 2 млрд. грн. Для розморожування будівництва в компанії заговорили про можливість співпраці із іпотечною установою.

Ігор Кушнир, голова правління - президент ПрАТ "ХК "Київміськбуд":

Идет процесс переговоров подписания бумаг с державной ипотечной установой, которая выделит деньги на покупку квартир, которых на моменте хватит для разработки будущих объектов. Есть площадки, которые нужно развивать и за их счет погашать эти.

Після переведення на баланс "Київміськбуду", голова правління дав пораду інвесторам.

Ігор Кушнир, голова правління - президент ПрАТ "ХК "Київміськбуд":

Мы контролируем каждую копейку, которая поступает на ффс. Если же будут продаваться новые квартиры - все квартиры будут продаваться через "Киевгорстрой". Людям, которые платят - важно сохранить квитанцию.

Інвестори, які ще рік тому мали б оселитися у власне житло - за результатами аудиту планують звернутись до правоохоронців. Від "Київміськбуду" тепер очікують початку проведення робіт.

Олег Прилєпський, член ініціативної групи інвесторів:

Мы ждем принятия на баланс, мы ждем графики строительства, начало возобновления стройки.

Відкритим залишається питання щодо 4 об'єктів, де будинки мали бути зведені на землях "Міноборони". За словами Ігора Кушніра, - ще до зміни міністра оборони це питання вдалось врегулювати, тож будівництво має відновитись. Тепер чекають офіційної відповіді від новопризначеного очільника міністерства.