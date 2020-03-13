Формулу-1 отменили из-за пандемии коронавируса [ Редактировать ]
Стало известно, что первый этап сезона-2020 Гран-при Австралии отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом объявила пресс-служба Формулы-1.
Решение было принято после отказа от участия в гонке команды McLaren из-за обнаружения болезни у одного из ее сотрудников.
Исполнительный директор чемпионата Росс Браун заявил, что разрабатывает план по переносу календаря соревнований сезона-2020 на более поздние даты
"Отмена Гран При Австралии скажется на доходах команд, на доходах всего чемпионата, - рассказал Браун в видеоинтервью на официальном сайте Формулы 1. - У нас есть план перестроить этот сезон и все же провести как можно больше отложенных гонок. Но командам следует проявить терпение и понять, что это решение было необходимым".
Напомним, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
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