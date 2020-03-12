В УЕФА объявили об экстренном собрании представителей всех 55 стран-членов. Одним из обсуждаемых вопросов будет проведение Евро-2020. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте УЕФА.

"В свете продолжающегося распространения Covid-19 в Европе УЕФА сегодня пригласил представителей своих 55 ассоциаций, членов правления Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro принять участие в видеоконференции, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию", - говорится в сообщении.

Одним из главных вопросов при обсуждении будет проведение Евро-2020 во время пандемии Covid-19. К слову, по данным L'Equipe, турнир могут перенести на 2021 год.

Также на заседании обсудят вопросы проведения всех внутренних и международных турниров.

Отмечается, что собрание запланировано на вторник, 17 марта. Учитывая вспышку коронавируса, оно состоится онлайн.

Напомним, Евро-2020 должно начаться 12 июня и продлится до 12 июля. Чемпионат Европы по футболу примет 12 городов. Матч-открытие запланировано в Риме.

Напомним, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

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