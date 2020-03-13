В пятницу, 13 марта, власти нидерландского Роттердама заявили, что решение по "Евровидению" будет приниматься в начале апреля.

Отметим, что массовые мероприятия по всему миру отменяются или переносятся на неопределенный срок в связи с коронавирусом.

Под эти меры может попасть и европейский фестиваль, однако пока что никакой официальной информации по этому поводу не поступало.

Напомним, в Украине от коронавируса умер первый человек.