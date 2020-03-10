Go-A изменили песню на "Евровидение": как звучит трек [ Редактировать ]
До начала "Евровидения-2020" осталось два месяца. Украину в этом году в Роттердаме представит группа "Go-A" с композицией "Соловей". Недавно в сети появилась доработанная версия песни, которую продюсировал Руслан Квинта.
Отметим, что новая версия трека звучит более слажено и глубже, вокал "выровняли".
Однако, мнение поклонников неоднозначно. Одним понравилось то, как по-новому заиграла песня, однако другие посоветовали группе ехать в Роттердам со старой версией.
Ранее мы писали о том, что участники Нацотбора на "Евровидение-2020" рассказали о неисправной аппаратуре во время выступления. А также букмекеры спрогнозировали победителя масштабного конкурса в 2020 году.
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