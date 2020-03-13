У Туреччині хлопчик витягнув цуценя з нафтової свердловини [ Редактировать ]
У Туреччині в провінції Діярбакир - хлопчик витягнув цуценя з нафтової свердловини. Перехожі почули скавчання песика. Втім, отвір був надто глибокий. Тож туди опустили 10-річного хлопчика за ноги, без додаткових засобів безпеки. Школяр підняв цуцика нагору й відмив його від нафти в найближчому ставку.
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