Американская компания Apple закрыла все магазины, во всех странах, кроме Китая, из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом говорится в заявлении гендиректора компании Тима Кука.

Магазины будут закрыты до 27 марта. Пользователи смогут пользоваться услугами онлайн-магазина. Служба поддержки также продолжит работать онлайн.

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13 марта 42 магазина Apple в Китае возобновили работу.

"Поскольку в других местах число новых случаев заражения продолжает расти, мы предпринимаем дополнительные меры для защиты членов нашей команды и клиентов", – отметил он.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

Мы писали, в Украине от коронавируса умер первый человек.

Напомним, ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 – у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное. Позже стало известно о еще двух случая инфицирования.