Коронавирус в Украине: в Черновцы доставили экспресс-тесты [ Редактировать ]
В субботу, 14 марта, в Черновицкую область доставили партию экспресс-тестов для выявления коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрации (ОГА) в Facebook.
Партия экспресс-тестов для выявления COVID-19 прибыла в Черновцы 14 марта.
"Экспресс-тесты на выявление коронавирус уже в Черновцах", - заявили в ОГА.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
Мы писали, в Украине от коронавируса умер первый человек.
Напомним, ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 – у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное. Позже стало известно о еще двух случая инфицирования.
по теме
Украина запретила въезд иностранцам и закрывает авиасообщение
Кабинет министров на внеочередном заседании правительства принял принял решение о том, чтобы ограничить пересечения государственной границы
Apple закрыла магазины по всему миру
Американская компания Apple закрыла все свои магазины
Пандемия коронавируса: в семье Макгрегора произошло страшное горе
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор в Instagram сообщил, что его тетя скончалась от коронавируса
"Меры ограничений будут еще жестче" - Аваков
В Украине не исключают ужесточение ограничительных мер из-за коронавируса
Молдова прекращает все полеты в Европу
Молдова прекращает полеты на все европейские направления