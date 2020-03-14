В субботу, 14 марта, в Черновицкую область доставили партию экспресс-тестов для выявления коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрации (ОГА) в Facebook.

Партия экспресс-тестов для выявления COVID-19 прибыла в Черновцы 14 марта.

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"Экспресс-тесты на выявление коронавирус уже в Черновцах", - заявили в ОГА.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

Мы писали, в Украине от коронавируса умер первый человек.

Напомним, ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 – у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное. Позже стало известно о еще двух случая инфицирования.