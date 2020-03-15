Карантин в Украине: какие пункты пропуска закроют [ Редактировать ]
В Украине прекращают работу 94 пункта пропуска на государственной границе с полуночи 16 марта. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение. Об этом сообщил председатель ГПСУ Сергей Дейнеко во время брифинга.
Для закрытия выбраны пункты пропуска, где нет интенсивного движения пассажиров. А также, с 17 марта до 3 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.
Глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов в Facebook сообщил об исключениях для иностранцев и лиц без гражданства.
"Исключение: лица, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Украины; являются супругами или детьми граждан Украины; водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств; члены экипажей; представители официальных международных миссий, диппредставительств, организаций и члены их семей", - написал он.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
Мы писали, в Украине от коронавируса умер первый человек.
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