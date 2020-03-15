Что делать украинцам за границей, которые не могут вернуться до 17 марта [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел опубликовало разъяснения для украинцев, которые не успеют вернуться в Украину до 00:00 в ночь с 16 на 17 марта.
Так, Украина временно закрывает международное регулярное пассажирское сообщение с 17 марта 00:00 по киевскому времени до 3 апреля. Будут работать 123 пункта пропуска, 107 пунктов до 3 апреля прекращают свою работу.
Что делать:
- Всем, кто не успеет вернуться в Украину по объективным причинам (невозможность приобрести билеты на рейсы, уважаемые личные обстоятельства и т.п.), МИД Украины рекомендует обратиться в украинские консульства.
- Украинцам за рубежом также следует зарегистрироваться в системе "ДРУГ". Списки для возвращения граждан Украины домой в случае срочной необходимости в период ограничений будут формироваться, в частности, с использованием данных этой системы.
- Если граждане Украины находятся за границей и не могут связаться с консульством - следует зайти на страницу посольства или консульства Украины в стране пребывания. На странице есть адрес электронной почты и ссылки на страницы в соцсетях.
- Гражданам следует написать свое обращение по этому адресу или в сообщения этих страниц - даже на выходных, вечером или ночью. Для круглосуточного реагирования в условиях особого режима работы выдано специальное распоряжение МИД. Телефон горячей линии продолжает работать и принимать звонки в порядке очереди: +38 (044) 238-16-57.
Ответ может поступить не сразу из-за перегруженности запросами.
"Мы извиняемся, если сразу не можем ответить вам или наши возможности не соответствуют вашим ожиданиям. Но уверяем, что Министерство иностранных дел Украины делает все, что в наших силах, чтобы предоставить вам необходимую помощь", - заявили в министерстве.
Звонки с мобильных телефонов в роуминге на горячую линию МИД бесплатные.
Напомним, в Украине ввели карантин из-за коронавируса. Кроме того, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
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