Эвакуация украинцев из Италии: из "Борисполя" вылетел самолет [ Редактировать ]
Из аэропорта "Борисполь" вылетел самолет для эвакуации украинцев из Италии, которые ранее пытались вернуться домой, но не смогли из-за закрытия границ со Словенией. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
"15 марта Украина эвакуирует 95 своих граждан из Венеции, которые ранее пытались вернуться в Украину, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией... Самолет спецрейса авиакомпании SkyUp Airlines вылетел из аэропорта "Борисполь" в 16:00. Это только первый борт, который осуществляет эвакуацию украинцев, которые не могут вернуться домой из-за карантина", - говорится в сообщении.
Самолет совершит полет по маршруту "Киев (Борисполь) - Венеция (аэропорт Марко Поло) - Киев (Борисполь)".
"На борту самолета будут находиться сотрудники Центра медицины катастроф. Также весь экипаж обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами, в соответствии с общими рекомендациями, которые предоставило МОЗ работникам транспортной отрасли", - сообщили в правительстве.
Напомним, что Украина прекращает железнодорожное сообщение с Польшей. Кроме того, мы писали, в Украине от коронавируса умер первый человек.
Ранее мы писали, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
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