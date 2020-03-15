Из аэропорта "Борисполь" вылетел самолет для эвакуации украинцев из Италии, которые ранее пытались вернуться домой, но не смогли из-за закрытия границ со Словенией. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"15 марта Украина эвакуирует 95 своих граждан из Венеции, которые ранее пытались вернуться в Украину, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией... Самолет спецрейса авиакомпании SkyUp Airlines вылетел из аэропорта "Борисполь" в 16:00. Это только первый борт, который осуществляет эвакуацию украинцев, которые не могут вернуться домой из-за карантина", - говорится в сообщении.

Читайте также Километровые очереди на границе: тысячи украинцев не могут попасть домой

Самолет совершит полет по маршруту "Киев (Борисполь) - Венеция (аэропорт Марко Поло) - Киев (Борисполь)".

"На борту самолета будут находиться сотрудники Центра медицины катастроф. Также весь экипаж обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами, в соответствии с общими рекомендациями, которые предоставило МОЗ работникам транспортной отрасли", - сообщили в правительстве.