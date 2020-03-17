Скандал на кордоні. Уряд Словаччини дозволив українським заробітчанам покинути країну через піший перехід, а от українські прикордонники, співвітчизники, - не впускали.

Цілу ніч сотні українських громадян простояли на нейтральній території, а під ранок за ними таки відправили автобуси. Чи ізолювали "біженців" з Європи, та як працюють на Закарпатті кордони в час карантину, - дивіться далі.

З сумками, валізами та наплічниками в руках сотні пішоходів вишикувалися на Українсько-Словацькому кордоні поблизу Ужгорода. З ночі чекають, поки їх запустять в Україну. Перетнути кордон пішки люди не можуть.

Віктор Іванус, керівник Закарпатської митниці Держмитслужби:

Введено обмеження щодо в'їзду на територію України іноземних громадян. З нуля годин припинений пропуск громадян, які перетинають кордон в пішому порядку.

Аби повернути людей на Батьківщину, прикордонники організували курсування мікроавтобусів.

Не хотіли нас пускати, на словах казали, що українці не хочуть нас пускати на ту сторону. Ми стояли 8 годин, ноги позамерзали.

Поки людей не ізолюватимуть, вони підписали погодження про самоізоляцію.

Олексій Гетьманенко, в.о. голови Закарпатської ОДА:

Велика частина - це наші закарпатці, є велика частина - це Львів, Івано-Франківськ, Київ. У цьому документі є телефон, і є місце куди вони їдуть, для того, щоб потім ми взяли під контроль з дільничними лікарями, з поліцією, з сільськими головами.

Загалом, ситуація на кордоні спокійна. Прикордонники пропускають поодинокі легковики. А от на вантажному пункті пропуску - велика черга.

Віктор, далекобійник:

Идет полный осмотр. Должна быть экипировка: рукавички, маски, - так и едем. Колейка большая, долго проходим границу из-за контроля. Везем с собой спиртовые жидкости и гели, чтобы обрабатывать руки, поверхности руля, ручки.

Подібна ситуація склалася і на українсько-польському кордоні. Там на КПП "Дорогуськ" з боку Польщі застрягли майже тисяча українців. Через обмежувальні заходи обох країн люди не змогли дістатися навіть до "Ягодина". Додому їх повертати взялися прикордонники, митники, рятувальники та українське консульство у Польщі. Вони своїми автобусами впродовж ночі переправляли евакуйованих заробітчан до Ковеля.

Оксана Петрів, помічник начальника Луцького прикордонного загону - начальник прес-служби:

Від нас направлявся автобус - для того, щоб тих людей завезти до нашого пункту пропуску. При в'їзді в український пункт пропуску, всі громадяни проходили обов'язковий температурний скринінг. Людей з ознаками захворювання ми не виявили.

Поблизу автомобільного переходу рятувальники облаштували пункт обігріву. Тим часом водії вантажівок на "Ягодині" простоюють по кілька днів у кілометрових чергах. Напередодні колона із фур розтяглася на 15 кілометрів. За ніч машини трохи просунулися. Нині виїзду з України очікують близько 700 ваговозів.