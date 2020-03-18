Цены на сырую нефть в США упали до 17-летнего минимума. Котировки падают из-за угрозы распространения коронавируса, что влечет за собой падение спроса на топливо из-за ограничения на поездки, которые повсеместно вводят во всем мире. Об этом сообщает Reuters.

Американская нефть Clc1 подешевела до 26,11 доллара за баррель. Это самый низкий уровень с мая 2003 года.

Нефть марки Brent упала 28,36 доллара за баррель. Это антирекорд с начала 2016 года.

В банке Goldman Sachs прогнозируют дальнейшее падение цены на нефть марки Brent до 20 долларов за баррель. Если это случится, будет обновлен минимальный уровень котировок с начала 2002 года.

Также ожидается сокращения спроса на 8 миллионов баррелей в сутки уже к концу марта текущего года в связи с пандемией.

Virgin Australia стала последней авиакомпанией в мире, объявившей о приостановке всех зарубежных рейсов.

Обвал цен на нефть и падение спроса происходят на фоне развала соглашения об ограничении поставок между ОПЕК и основными производителями, включая Россию.