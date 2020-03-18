Цены на сырую нефть упали до 17-летнего минимума [ Редактировать ]
Цены на сырую нефть в США упали до 17-летнего минимума. Котировки падают из-за угрозы распространения коронавируса, что влечет за собой падение спроса на топливо из-за ограничения на поездки, которые повсеместно вводят во всем мире. Об этом сообщает Reuters.
Американская нефть Clc1 подешевела до 26,11 доллара за баррель. Это самый низкий уровень с мая 2003 года.
Нефть марки Brent упала 28,36 доллара за баррель. Это антирекорд с начала 2016 года.
В банке Goldman Sachs прогнозируют дальнейшее падение цены на нефть марки Brent до 20 долларов за баррель. Если это случится, будет обновлен минимальный уровень котировок с начала 2002 года.
Также ожидается сокращения спроса на 8 миллионов баррелей в сутки уже к концу марта текущего года в связи с пандемией.
Virgin Australia стала последней авиакомпанией в мире, объявившей о приостановке всех зарубежных рейсов.
Обвал цен на нефть и падение спроса происходят на фоне развала соглашения об ограничении поставок между ОПЕК и основными производителями, включая Россию.
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