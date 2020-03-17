Во вторник, 17 марта, стало известно, что цены на нефть марки Brent снова опустились ниже 30 долларов после некоторого роста. Об этом сообщает агентство Reuters.

К 14:00 по киевскому времени нефть торговалась около 29,90 долларов за баррель. В понедельник цена опускалась до 29,45 долларов за баррель, самого низкого уровня с января 2016 года.

"Нефть достигла новых минимумов", - заявил Тамас Варга из нефтяного брокера PVM. По его словам, нет ничего, ни фундаментального, ни технического, что подразумевает, что негативные тенденции скоро прекратятся.

Соединенные Штаты заявили, что воспользуются низкими ценами на нефть для заполнения своего стратегического нефтяного резерва (SPR). Другие страны и компании планируют аналогичные меры для заполнения резервуаров.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются. А также в Норвегии горел нефтяной танкер. Кроме того, в Министерстве финансов назвали причину укрепления гривны.

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Добавим, что Зеленский подписал закон о разделении "Нафтогаза". Также Милованов рассказал о кадровых перестановках в "Нафтогазе".