Форбс внес в список звёзд из Украины [ Редактировать ]
Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona и теннисистка Элина Свитолина попали в рейтинг авторитетного журнала Forbes.
Эту информацию опубликовал сайт издательства.
Forbse назвало Alyona Alyona – одной из ведущих артисток страны, а Элину Свитолину – самой титулованной спортсменкой.
Кроме того, в рейтинг вошли экоактивистка Грета Тунберг и актриса Кара Делевинь.
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