Правила не для всіх. На Херсонщині чоловіка з симптомами коронавірусу доправили до лікарні силоміць. А на Київщині пацієнта, в якого діагноз підтвердився, залишили хворіти вдома. Чому так сталося? І до чого тут Верховна Рада? Дивіться далі.

У Херсоні хворого, який повернувся з Польщі, довелося доправляти до інфекційної лікарні за допомогою поліції. Виклик на 103 надійшов уночі. За симптомами пацієнта мали шпиталізувати, але той виштовхав медиків за двері. Чоловіка вдалося забрати другою швидкою лише після втручання правоохоронців. У Київській області 44-річний чоловік також відмовився від госпіталізації, попри підтвердження Сovid-19. Але його в лікарню примусово не відправили.

Залишили одужувати вдома на самоізоляції. Сьогодні з'ясувалося, що це депутат Сергій Шахов. Він сам підтвердив отримання позитивних аналізів на коронавірус, але зазначив, що почувається добре. Минулого тижня він повернувся із Франції, після чого встиг побувати на закритих засіданнях парламентських комітетів. Тож цілком імовірно, що найближчим часом у щоденних зведеннях Центру здоров'я України про статистику коронавірусу можуть з'явитися й інші депутатські прізвища.

