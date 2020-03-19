В четверг, 19 марта, директор департамента здравоохранения Владимир Колесник заявил, что Украина вышла на второй уровень передачи коронавируса - внутри страны. Об этом сообщает 112 Украина.

"К сожалению, мы вышли на второй уровень передачи инфекции - внутри страны", - сказал он.

Колесник отметил, что метод обсервации граждан, которые прибыли из-за границы, уже нецелесообразен.

"Уже местное заражения. Только самоконтроль, самоизоляция и самосознание", - отметил он.

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