Минздрав объявил о втором уровне коронавируса [ Редактировать ]
В четверг, 19 марта, директор департамента здравоохранения Владимир Колесник заявил, что Украина вышла на второй уровень передачи коронавируса - внутри страны. Об этом сообщает 112 Украина.
"К сожалению, мы вышли на второй уровень передачи инфекции - внутри страны", - сказал он.
Колесник отметил, что метод обсервации граждан, которые прибыли из-за границы, уже нецелесообразен.
"Уже местное заражения. Только самоконтроль, самоизоляция и самосознание", - отметил он.
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