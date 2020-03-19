Вакцина против Covid-2019 еще не изобретена. Зато есть доступные лекарственные средства, способные увеличить сопротивляемость организма вирусам и облегчить симптомы болезни.

Топ-тема мировых СМИ и социальных сетей - новый коронавирус COVID‑19, который поразил планету. Ситуация зашла так далеко, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. В ВОЗ подчеркнули, что сейчас задача каждой из стран, которая столкнулась с вирусом, - разработать стратегию предотвращения ее развития.

Это не первая вспышка коронавируса в мире. В 2002-2003 в том же Китае вспыхнула эпидемия SARS - тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного коронавирусом. Тогда эпидемия охватила более 30 стран, погибло более 700 человек из почти 9000 заболевших. Вторая вспышка, ближневосточный респираторный синдром MERS, наблюдалась в 2012 году в Саудовской Аравии.

Смертность от коронавируса, с которым планета столкнулась в 2019 году, составляет в среднем 3-4%. От того же MERS 8 лет назад погибал каждый десятый заболевший. А сезонный грипп уносит около 1% жизней.

Однако опасность нынешнего вируса в том, что он имеет невероятно высокую контагиозность (заразность) и очень быстро распространяется. А иммунная система людей не сопротивляется ему, так как пока "не умеет".

Поэтому ВОЗ разрабатывает рекомендации, касающиеся как правительств и медицинских работников, так и простых людей, которые могут потенциально заразиться коронавирусом. Ситуация осложняется тем, что у человечества еще нет коллективного иммунитета от этого вируса. Соответственно, нет вакцин и специфического лечения COVID-2019. Все медикаменты, которые применяют врачи в борьбе с вирусом, направлены на облегчение симптомов.

В Украине одними из самых популярных препаратов в борьбе с вирусными инфекциями являются препараты на основе мефенаминовой кислоты. Она отвечает за выработку организмом интерферона в следствие чего усиливается защитная реакция клеток от вторжения вируса. Мефенаминка разрешена к применению и в качестве жаропонижающего средства при относительно невысокой температуре - до 38,5.

Хорошая новость в том, что вирусы живут на руках человека или поверхностях недолго и легко смываются дезинфицирующими растворами. В целом, это и есть главная рекомендация в борьбе с опасным коронавирусом - мыть руки несколько раз в день, продолжая этот процесс 30-40 секунд.

Согласно исследованиям, проведенных Национальным институтом здоровья США (NIH), регулярная обработка рук и рабочих поверхностей спиртосодержащим антисептиком является действенным средством в борьбе с вирусом. Для этого, например, подойдет спиртовой антисептический раствор "Стериллиум". Он имеет широкий противовирусный и антибактериальный спектр - в том числе, против вирусов гриппа А, птичьего гриппа, гепатитов, рота- и нотовирусов, SARS, аденовирусов и полиовирусов. Средство необходимо наносить на сухие руки и втирать около 20-30 секунд.

Вирусолог из Национального института здоровья США (NIH) Нилтье Доремален с коллегами сделали несколько первых тестов того, как долго SARS-CoV-2 может выживать на различных поверхностях. Ученые выяснили, что, попав в воздух после кашля, вирус может выживать до трех часов. Также вирусологи из NIH обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 дольше живет на картоне - до 24 часов, и до 2-3 суток на пластиковых и нержавеющих поверхностях.

Это означает, что вирус может долго жить на дверных ручках, пластиковых или ламинированных поверхностях и других твердых предметах. Чтобы уничтожить его, необходимо дезинфицировать поверхности 62-71% спиртом или 0,5% отбеливателем с перекисью водорода или бытовым отбеливателем, содержащий 0,1% гипохлорита натрия.

В любом случае, важно соблюдать карантинные меры (другими словами, сидеть дома), а в случае, если проходится куда-то выходить, строго соблюдать гигиенические правила. Важная рекомендация - стараться соблюдать дистанцию не менее полутора метров с другими людьми, особенно с теми, у кого наблюдается кашель или повышенная температура.

Медики подчеркивают, что люди с признаками недомогания должны носить защитные маски, желательно не простые марлевые, а маски-респираторы с клапаном.

Очень важно следить, чтобы не пересыхала носоглотка. Необходимо постоянно увлажнять слизистые оболочки носа и горла – это максимально затруднит попадание вируса. Помимо частого обильного питья - желательно теплой, почти горячей воды – врачи рекомендуют орошать слизистую носа и горла.

В этом помогут изотонические растворы морской воды - например, Хьюмер или Аквамарис, которые несколько раз в день впрыскиваются в нос. Для полоскания рта и горла можно использовать мирамистин содержащие препараты, например, Мирамистин или Целиста производства "Дарницы".

Это позволяет «выполоскать» микробы еще в горле, не дожидаясь, пока они попадут в легкие. Мирамистин и Целиста обладают иммуномодулирующим и противовоспалительным эффектом, эффективны против вирусов и бактерий, грибковых инфекций. Они не всасываются в кожу и слизистые и не попадают в кровь.

Свою эффективность доказал и Септефрил, основное действующее вещество которого, декаметоксин имеет ярко выраженное бактерицидное и фунгицидное действие и обладает противовирусным действием. Поэтому его назначают при инфекционном поражении верхних дыхательных путей.

Чистые руки и санитария помещений, соблюдение карантина, профилактическое полоскание рта и горла и много жидкости - эти простые, но эффективные меры существенно снизят риск заражения коронавирусом. Как, собственно, и любым другим инфекционным заболеванием.