Африканський художник малює картини на траві [ Редактировать ]
Його твори може побачити не кожен. Лише той, хто підніметься у повітря. У Кот-д'Івуарі художник малює картини на траві.
Замість полотна - подвір'я навколо базиліки. Це частина глобального проекту під назвою "Крізь межі". У різних країнах художник зобразить сплетені людські руки і так створить людський ланцюг, що простягатиметься через увесь світ. Малюнок у Кот-д'Івуарі - один із найбільших,- його площа двадцять одна тисяча квадратних метрів.
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