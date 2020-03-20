Його твори може побачити не кожен. Лише той, хто підніметься у повітря. У Кот-д'Івуарі художник малює картини на траві.

Замість полотна - подвір'я навколо базиліки. Це частина глобального проекту під назвою "Крізь межі". У різних країнах художник зобразить сплетені людські руки і так створить людський ланцюг, що простягатиметься через увесь світ. Малюнок у Кот-д'Івуарі - один із найбільших,- його площа двадцять одна тисяча квадратних метрів.